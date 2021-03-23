Ранее судимый гурман из Петрозаводска не смог пройти мимо изысканного яства

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения во время похищения дорогого сыра, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемого – 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина – сотрудники уголовного розыска задержали по приметам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По версии дознания, мужчина украл из продуктового магазина на Древлянке несколько упаковок дорогостоящего сыра, причинив организации ущерб на сумму более 4 тысяч рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Петрозаводчанин дал признательные показания. С его слов, продукт он употребил самостоятельно.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.