Рецидивист в Карелии толкнул подростка на преступление и оказался на нарах

В Медвежьегорском районе ранее судимый приятель подговорил подростка вынести из магазина алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от работников продуктового магазина: из торгового зала кто-то похитил алкоголь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен подросток. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения. В дальнейшем было установлено, что инициатором совершения кражи является другой человек: 19-летний житель Прионежского района. Именно он подговорил приятеля вынести из магазина без оплаты две бутылки крепкого спиртного, спрятав их под одежду. В дальнейшем приятели вместе их и распили.

В настоящее время уголовное преследование в отношении юноши прекращено. Ему назначены принудительные меры воспитательного воздействия. Второй фигурант уже заключен под стражу за ранее совершенное преступление. Помимо кражи, ему придется ответить перед законом за вовлечение подростка в совершение преступления.