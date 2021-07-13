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Раньше других расселяют аварийные дома, где жильцы «подсуетились», объяснил глава Карелии

Новости. Общество
12:21, 14 Июля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Власти Карелии начнут расселение жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в 2024 году.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

Он объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап.

«Стояли три дома, построенные в одно и то же время после войны. Два дома уже снесли и люди получили новые квартиры, а третий стоит», — сказал Парфенчиков.

По его словам, это связано с тем, что в предыдущие годы многие дома не были признаны аварийными из-за пассивности муниципальных властей и самих жильцов. 

«Некоторые подсуетились и заставили власти признать их дом аварийным», — пояснил губернатор.

По его словам, теперь ситуация изменилась — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-07-14 13:16:32
Расселять принудительно и за деньги. А то пить и курить все горазды.
Изя
2021-07-14 13:12:02
" Подсуетились "
Ну и жаргончики у него , вроде же прокурором был )))
Гость
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