Раньше других расселяют аварийные дома, где жильцы «подсуетились», объяснил глава Карелии

Власти Карелии начнут расселение жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в 2024 году.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

Он объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап.

«Стояли три дома, построенные в одно и то же время после войны. Два дома уже снесли и люди получили новые квартиры, а третий стоит», — сказал Парфенчиков.

По его словам, это связано с тем, что в предыдущие годы многие дома не были признаны аварийными из-за пассивности муниципальных властей и самих жильцов.

«Некоторые подсуетились и заставили власти признать их дом аварийным», — пояснил губернатор.

По его словам, теперь ситуация изменилась — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».