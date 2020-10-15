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Раритетный автомобиль "Ford" демонстрируют на острове Кижи в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:50, 16 Октября 2020
фото: Музей "Кижи" / ВК / скриншот видео
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Редкий автомобиль "Ford" находится на площадке рядом с пассажирским причалом на острове.

Посетители музея могут увидеть ретроавтомобиль "Ford Model T" на территории крытой площадки, рядом с пассажирским причалом на острове Кижи. Об этом информирует паблик музея в соцсети.

""Форд" был передан музею таможней в 2015 году как конфискованная культурная ценность. Сейчас "Форд" встречает и провожает гостей музея как последний страж городской цивилизации у входа на заповедный остров", - говорят в музее.

Авторы паблика разместили видео с подробным рассказом про уникальное авто.

Ранее сообщалось, что до острова Кижи и Сенной Губы можно будет долететь на вертолете.

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Комментарии

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елпидифор
2020-10-16 16:37:46
Что за глупость? Ну достался этот Форд по случаю музею "Кижи", хотя лучше было бы его передать краеведческому Ну простоял о в "Плазе", а теперь "встречает и провожает гостей музея как последний страж городской цивилизации у входа на заповедный остров". Что за бред г-жи Барановой?
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