Рашид Нургалиев и Валентина Пивненко посетили строительную площадку Белопорожских МГЭС

Замсекретаря Совета безопасности России признался, что не ожидал увидеть такую грандиозную стройку.

В Кемском районе на реке Кемь продолжается строительство двух Белопорожских малых гидроэлектростанций общей мощностью 49,8 МВт. Начало стройке было положено осенью 2016 года, окончание запланировано на конец текущего года. Напомним, что строительство МГЭС в Карелии является первым проектом Нового банка развития, созданного странами БРИКС. Заказчиком проекта выступает ООО "Норд Гидро – Белый Порог", созданное компанией "Норд Гидро" и Российским фондом прямых инвестиций, генподрядчик – АО "Специализированный Застройщик "КСМ".

Проект реализуется при поддержке Корпорации МСП. Так, в 2017 году Корпорация предоставила гарантию на сумму 4,07 млрд руб. под обеспечение кредита в Евразийском банке развития (ЕАБР) и Международном инвестиционном банке (МИБ), выданного под проекты двух малых гидроэлектростанций. Кредитные средства объемом в 8,15 млрд руб. направлены на строительство Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2.

В минувшую среду Заместитель Секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Пивненко проинспектировали ход строительства и встретились с руководством проекта.

На получасовом совещании представители заказчика и генподрядчика обстоятельно рассказали гостям об этапах реализации проекта, текущем положении дел и планах на ближайшие месяцы.

- На сегодняшний день выполнено порядка 90% бетонных работ, 70% земляных работ, на 90% готово оборудование, - рассказал исполнительный директор АО "Специализированный Застройщик "КСМ" Борис Жадановский. - Большой объём работ выполнен на строительстве открытого распределительного устройством (ОРУ) и линий электропередач (ЛЭП). В настоящее время работы на ОРУ вышли в финальную стадию. Что касается ЛЭП, то основная часть опор уже установлена. В летние месяцы будет осуществлена врезка в существующую сеть.

Строители продолжают подготовку к сложному этапу - перекрытию русла реки Кемь. Перекрытие русла реки – один из важнейших этапов при строительстве любой гидроэлектростанции. К этим работам планируется приступить в начале лета, сразу после пика паводка. На сегодняшний день из порядка 300 метров, такова ширина русла реки, до полного перекрытия остаётся не более 70 метров. Перекрытие будет осуществляться в три этапа, самые большие сложности объективно ожидаются на последнем этапе смыкания, когда поток воды будет проходить через небольшой проран, а значит будет очень мощным.

Обсуждался на совещании и вопрос финансовой составляющей проекта. Рашид Нургалиев поинтересовался, как происходит контроль за выполненными работами и потраченными средствами.

- Сейчас мы идём в согласованном бюджете, – ответил генеральный директор "Норд Гидро -Белый Порог" Алексей Виноградов. - Инвесторы и китайские, и арабские суверенные Фонды, и Российский фонд прямых инвестиций - все вкладывают деньги в соответствии с графиком. Также и компания "Норд Гидро" полностью свои вложения осуществила. С Евразийским Банком Развития, Международным Инвестиционным Банком и Новым Банком Развития (БРИКС) работа выстроена, всё пока получается так, как мы планировали. Инвесторы и банки очень внимательно относятся к реализации проекта, делают запросы, регулярно приезжают с проверками.

Алексей Викторович подчеркнул также, что после ввода двух новых МГЭС в эксплуатацию Карелия получит 250 миллионов кВт/ч электроэнергии, а также существенные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней.

После совещания гостям было предложено своими глазами увидеть строительную площадку и оценить её масштаб. Экскурсия произвела на Рашида Нургалиева большое впечатление.

- Честно скажу, даже не ожидал, что увижу такую грандиозную стройку, - поделился впечатлением Рашид Гумарович. - О ней много писали, много говорили. Но лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Удовлетворён тем, что увидел. Хочу сказать, что это один из самых грандиозных проектов не только в Карелии, но и в России. Мне понравилось отношение людей, с которыми мы сегодня здесь общались, все говорят на рабочем языке, на профессиональном языке. Самое главное, всё, что они делают – делают осмысленно. Я очень доволен и честно хочу сказать, Белопорожские малые гидроэлектростанции будут гордостью Республики Карелия. Считаю, что эта стройка российского значения.

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