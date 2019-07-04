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Новости. Общество
15:41, 04 Июля 2019
фото: пресс-служба правительства РК

Рашид Нургалиев посетил с рабочей поездкой Сегежский район

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В Сегеже 3 июля руководитель одной из рабочих групп Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики осмотрел место установки памятника медицинским работникам времен Великой Отечественной войны и участок под крытую хоккейную площадку, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

С представителями местного самоуправления и управляющим директором по производству бумаги Сегежского целлюлозно-бумажного комбината Сергеем Тороповым Рашид Нургалиев побывал на месте установки памятника "Медицинская сестра" в сквере рядом с Центром культуры и досуга Сегежи.

На сегодняшний день здесь залит фундамент, соответствующий всем техническим требованиям для памятника весом около трех тонн. К 20 июля памятник предполагается доставить в город. Торжественное открытие запланировано на 26 июля и приурочено к праздничным мероприятиям, посвященным восьмидесятилетнему юбилею Сегежского ЦБК.

Как отметил Рашид Нургалиев, в первую очередь, необходимо вымостить брусчаткой прилегающую к монументу территорию. Для благоустройства участка вокруг памятника в Сегежу приедет группа ландшафтных дизайнеров. С собой они привезут саженцы декоративных кустарников. Представители местной власти обещали в ближайшие дни завершить отсыпку места установки памятника, выровнять территорию и завезти землю для посадки растений.

С предложением установить в Сегеже памятник "Медицинская сестра" в 2018 году к Рашиду Нургалиеву обратились местные общественники. Памятник посвящен подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Рашид Нургалиев поддержал предложение сегежан. Памятник выполнен в виде образа, символизирующего медсестру военного времени.

В годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе. Установка памятника медсестре станет символом героической истории Сегежского района и Карелии, подвига медицинских работников, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Родины.
Еще одним пунктом рабочей программы заместителя секретаря Совбеза России стал осмотр места установки крытой хоккейной площадки на улице Солунина, рядом со стадионом. Представители компании-застройщика сообщили о планирующихся работах по подключению участка к сетям водо- и энергоснабжения, а также водоотведения.

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Комментарии

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Иван
2019-07-04 17:13:17
"рядом с Центром культуры и досуга Сегежи."

Как громко звучит :)))) Даже не смешно ...
zanoza
2019-07-04 16:50:45
А площадка с "облачными технологиями" тоже посещалась высоким куратором из Москвы? :)
однозначно
2019-07-04 15:56:59
Главное памятник поставить, чтобы электорат патриотить мог как можно чаще. Он этот процесс очень любит. Даже без повода
Гость
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