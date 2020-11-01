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Расходы граждан на тестирование на коронавирус предлагают возмещать из бюджета

Новости. Общество
09:14, 02 Ноября 2020
фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
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Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с предложением возмещать расходы граждан на услуги частных клиник по тестированию на коронавирусную инфекцию из бюджетных средств.

Об этом сообщает газета "Известия".

По словам главы СПРФ Петра Шелища, в организации начали поступать обращения от членов семей пациентов, которым продиагностировали коронавирусную инфекцию.

Как объяснил общественник, из-за больших очередей в государственных поликлиниках, где ПЦР-тест на COVID-19 можно сделать бесплатно, они вынуждены сдавать их в частных клиниках за свой счет.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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