Расходы предприятий на выплату зарплаты подросткам компенсируют из бюджета Карелии

Власти Карелии в 2020 году начнут компенсировать предприятиям реального сектора экономики их затраты на выплату зарплаты подросткам, которых трудоустраивают по направлениям служб занятости.

На компенсацию этих затрат в бюджете республики предусмотрено 3,5 млн. рублей.

"Речь идет о компенсации затрат работодателей на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам при их трудоустройстве в свободное от учёбы время по направлению органов службы занятости. Данная норма значительно снизит нагрузку на работодателя и позволит большему количеству подростков трудоустроиться на временные рабочие места", - говорится в сообщении Управления труда и занятости Карелии. На какие зарплаты могут рассчитывать подростки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".