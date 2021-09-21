Новые правила по установке двуязычных табличек в Петрозаводске привели к росту цен для жителей

Решение властей Петрозаводска ввести обязательную установку табличек определенной формы с названиями улиц на двух языках привело к росту цен на их изготовление, а платить обязаны собственники домов.

Согласно новым правилам, с 1 сентября все таблички на зданиях Петрозаводска должны быть унифицированы. Для них определены размер, цвет и шрифт. Как пояснили в мэрии, за основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. По новым правилам, названия улиц на табличках должны быть написаны на русском и карельском языках.

«Собственники домов (помещений в них) должны обеспечить размещение на фасадах указателя наименования улицы (переулка, площади и пр.), номерного знака (соответствующего номеру строения), номера подъезда (с указанием номеров квартир в нем расположенных). Также собственник должен установить на двери своей квартиры табличку с соответствующим номером», — говорится в разъяснениях мэрии.

В администрации предупредили собственников зданий, в том числе, жилых домов, что они обязаны выполнять эти правила и установить таблички за свой счет.

«Таблички производят рекламные агентства. Именно там жители карельской столицы могут заказать необходимые указатели», — добавили в администрации.

«Столица на Онего» выяснила расценки рекламных агентств на изготовление табличек. Стандартный домовой аншлаг, изготовленный по старым правилам, стоит около 900 рублей, а по новым двуязычным требованиям — более 1,5 тыс. рублей. Перевод на карельский язык агентства делают сами.