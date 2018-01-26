Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 26 Января 2018

Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма

По теме

Исследователи рассказали, чем опасна даже одна сигарета в день
26.01.18 22:00
ФОТО: Ким Кардашьян сделала голое селфи в блестящих трусиках и набрала 3,6 млн лайков
26.01.18 21:30
Роспотребнадзор: Россияне стали чаще привозить инфекции из-за рубежа
26.01.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Женщины, не снимающие носков во время секса, чаще достигают оргазма. Честь важного открытия принадлежит ученым из Нидерландов.

Носки – только один из инструментов, способных повысить женскую чувствительность. Британское издание The Daily Mail составило целый список научно обоснованных способов.

Секрет носков в том, что они позволяют даме чувствовать себя в безопасности и комфорте. Потому, оставляя на себе этот предмет туалета, женщины достигают высшей точки наслаждения во время занятий сексом 1,6 раза чаще, подсчитали голландские ученые.

Их шотландские коллеги обратили внимание на другой аспект отношений полов. Они установили, что гетеросексуальные женщины выбирают партнеров, которые похожи на их братьев. А сексологи из Австрии считают, что женщины находят мужчин более привлекательными, когда слушают музыку.

Чопорные английские биологи убеждены: чем более самоуверенным является мужчина, тем сильнее он привлекает женщин. А в результате многолетних исследований они выяснили, что желающих как можно скорее выйти замуж дам больше всего влечет к нарциссам.

Женщины чаще обращают внимание на уныло выглядящих мужчин, чем на веселых и жизнерадостных. Представительницы прекрасного пола полагают, что такие потенциальные партнеры способны испытывать чувство вины, выяснили канадские эксперты. А их коллеги из США экспериментальным путем установили, что женщин привлекают ароматы огурца и сладостей, пишут Дни.ру.

По теме

Исследователи рассказали, чем опасна даже одна сигарета в день
26.01.18 22:00
ФОТО: Ким Кардашьян сделала голое селфи в блестящих трусиках и набрала 3,6 млн лайков
26.01.18 21:30
Роспотребнадзор: Россияне стали чаще привозить инфекции из-за рубежа
26.01.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
20.01.2018, 10:19
Драка с поножовщиной произошла в баре в центре Петрозаводска
21.01.2018, 13:40
ВИДЕО: Появились кадры с места массового столкновения автомобилей на трассе в Карелии
23.01.2018, 10:51
Ошибка петрозаводской акушерки стоила жизни новорожденному
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

24.01.2018 16:45
Обществоведение
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 1
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
"А вот политику я не помню" 1
22.01.2018 16:19
Почти журналист Парфенчиков 12
17.01.2018 14:25
"Такой Лидер у нашей страны есть" 12
17.01.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2018 09:17
Без политики
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
А мы тут землей управляем!.. 1
19.01.2018 10:14
Опыты над чиновниками: можно ли остановить монстра 3
17.01.2018 09:43
архив чтиво

Медиа

Горбольница: какие изменения произошли за последнее время в Петрозаводской Больнице скорой медицинской помощи и чего ждать в будущем. Рассказывает Никита Власов
25.01.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»