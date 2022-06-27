Раскрыта сумма, потраченная властями и спонсорами на День города Петрозаводска

Администрация столицы Карелии потратила на празднование 319-летия города около 6 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств.

Об этом РБК сообщили в петрозаводской мэрии.

В рамках праздничных мероприятий прошли традиционные «Иллюзии старого города» — театрализованное шоу от музея-заповедника «Кижи», воссоздающее жизнь города в начале XX века и выступления карельских творческих коллективов. Центральным событием стал — концерт популярных российских коллективов «Пропаганда» и «БандʼЭрос». Завершил программу праздничный салют.



В День города в этом году впервые состоялось чествование выпускников учебных заведений. В его рамках вдоль набережной города прошла бригантина с алыми парусами. Организатор проекта — карельский морской клуб «Полярный Одиссей». На реализацию было направлено около 3 млн. руб. Финансирование осуществлялось президентским фондом культурных инициатив — порядка 2 млн рублей, а также за счет спонсорских и собственных средств организаторов.