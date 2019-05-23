Раскрыто отношение мужчин к сексу россиянок до брака

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Около трети мужчин считают, что женщина не должна начинать половую жизнь до брака.
По данным опроса, больше всего право женщин на добрачные отношения отрицается в Северо-Кавказском федеральном округе (64%). Наиболее лояльно к этому отнеслись жители Уральского федерального округа (20% – против, 77% – за), пишет Lenta.ru.
"Это, конечно, элемент патриархального сознания, но он довольно быстро меняется", – пояснила гендерный эксперт международного агентства "ООН-Женщины" Елена Мезенцева.
Отмечается, что сами женщины в подавляющем большинстве поддерживают свое право на добрачные отношения (70%).
Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте. Выборка составила 1792 человека.
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