Раскрыто отношение мужчин к сексу россиянок до брака

Около трети мужчин считают, что женщина не должна начинать половую жизнь до брака.

По данным опроса, больше всего право женщин на добрачные отношения отрицается в Северо-Кавказском федеральном округе (64%). Наиболее лояльно к этому отнеслись жители Уральского федерального округа (20% – против, 77% – за), пишет Lenta.ru.

"Это, конечно, элемент патриархального сознания, но он довольно быстро меняется", – пояснила гендерный эксперт международного агентства "ООН-Женщины" Елена Мезенцева.



Отмечается, что сами женщины в подавляющем большинстве поддерживают свое право на добрачные отношения (70%).

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте. Выборка составила 1792 человека.