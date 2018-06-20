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Новости. Криминал
17:36, 20 Июня 2018

Раскрыты подробности зверского убийства женщины в Петрозаводске

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В карельской столице расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в зверском убийстве матери, сообщает СУСК по Карелии.

Ранее сообщалось, что на Кукковке мужчина убил родную мать, изуродовав женщину. Присутствовавшая при этом родственница выбросилась из окна.

В следственном комитете в среду раскрыли подробности трагедии.

По версии следствия, 16 июня пьяный 29-летний житель Петрозаводска напал на мать, избил ее руками и металлическим стулом по голове. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого злоумышленник начал угрожать насилием своей девушке (ранее сообщалось, что она приходилась племянницей погибшей), которая присутствовала при конфликте.

Девушка, опасаясь за свою жизнь, прыгнула из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Потерпевшая осталась жива, но в настоящее время находится в лечебном учреждении с травмами.

В настоящее время мужчина арестован.

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