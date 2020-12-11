Раскрыты сажающие аккумулятор смартфона настройки

Есть несколько настроек, которые, работая в фоновом режиме, способны достаточно быстро разрядить смартфон.

Если вы отрегулируете их правильно, телефон будет не только дольше держать заряд, но и работать быстрее, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.

"К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", — рекомендует эксперт.

Тоже самое относится к wifi — многие забывают его выключить, но работая в фоновом режиме, wifi постоянно находится в поиске сетей, к которым можно подключиться, что само собой тратит заряд батареи, добавляет он.

Еще одна вещь, способная сильно сократить время работы аккумулятора — это автоматическая регулировка яркости и push-уведомления.

Косарев также рекомендует обратить внимание на настройки обновления приложений. Если обновление происходит автоматически, то это значит, что происходит постоянная загрузка контента в фоновом режиме, что достаточно быстро разряжает батарею смартфона и делает его работу медленнее.