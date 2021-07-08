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Раскрыты способы мгновенно понравиться незнакомому человеку

Новости. Общество
19:30, 09 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Тренер по общению раскрыла на своей странице в TikTok способы мгновенно понравиться незнакомцу.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой издание Ladbible.

Девушка по имени Франческа дала три основных совета. Первый заключается в том, чтобы попросить о небольшом одолжении.

«Скажите что-нибудь вроде: „Передай мне соль, пожалуйста“», — предложила она. По ее словам, на подсознательном уровне человек подумает, что нравится собеседнику, если его просят о помощи.

Также эксперт рекомендовала обращаться к людям по имени. Она считает, что это позволит собеседнику почувствовать себя более важным.

«Третье: вместо того, чтобы отвечать на вопрос сразу, подождите пару секунд. Это даст человеку почувствовать, что вы действительно задумались над тем, что собираетесь сказать», — подытожила она.

Пост девушки собрал несколько миллионов просмотров. Многие пользователи соцсети поблагодарили ее за советы и удивились, насколько они простые. Нашлись и те, кто посчитал рекомендации Франчески бесполезными. «Мне это не подходит. Я терпеть не могу свое имя, а каждый раз, когда кто-то не отвечает мне сразу, думаю, что он осуждает меня», — гласил один из комментариев.

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Комментарии

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