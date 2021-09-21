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Раскрыты возможности самого нового эксимерного лазера в России, который привезли в Офтальмологический центр Карелии

Новости. Общество
10:15, 24 Сентября 2021
фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

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В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.

Главный врач центра, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Завадский Павел Чеславович рассказал о возможностях эксимерлазерной системы, сравнив уникальное оборудование с космическими технологиями.

В Офтальмологический центр Карелии обращаются пациенты разного возраста с различными глазными патологиями. Чаще всего у людей в молодом и зрелом возрасте основные проблемы – это близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

По словам офтальмохирурга Павла Завадского, один из способов корректировать эти состояния – постоянно использовать очки или контактные линзы.


фото: Офтальмологический центр Карелии

«Эксимерный лазер позволяет быстро изменить профиль поверхности роговицы глаза. К примеру, наш суперсовременный немецкий аппарат, новейшего, восьмого поколения за несколько секунд воздействия позволяет подарить хорошее зрение человеку на всю жизнь, - сказал Завадский. - На практике мы отмечаем во многих случаях, что очки и линзы позволяют восстановить зрение только до 60—70 процентов, в то время как лазерная коррекция дает максимальный 100-процентный результат».

Кто в Офтальмологическом центре работает на эксимерном лазере, какие операции проводят с его использованием, кому он помогает, чем отличается от своих предшественников, может ли чудо-лазер заменить доктора… 

Ответы на эти и ругие вопросы можно прочитать здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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