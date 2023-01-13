Расписание автобусов в районе Карелии изменилось из-за новой электрички

После запуска дневной электрички в Сегежском районе Карелии отменили один автобусный маршрут и ввели другой.

В связи с запуском дневной электрички по маршруту «Сегежа-Надвоицы-Сегежа» с 12 января 2отменяется автобус «Сегежа-Каменный Бор» и вводится маршрут «Каменный Бор - Надвоицы».



Об этом рассказали районные власти. В официальном паблике опубликовано расписание.



Напомним, с 9 января запустили электричку между Сегежей и Надвоицами. Поезд будет ходить до 30 апреля 2023 года:

- Сегежа — Надвоицы, отправление в 13.00, прибытие в 13.17;

- Надвоицы — Сегежа, отправление в 14.07, прибытие в 14.24.

В обоих направлениях предусмотрена остановка на станции Май-Губа.