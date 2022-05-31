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Расписание троллейбусов в Петрозаводске изменили из-за праздничных дней

Новости. Общество
12:47, 08 Июня 2022
фото: © Галина Соловьёва

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В ближайший понедельник троллейбусы будут работать по воскресному графику.

«Городской транспорт» сообщает, что 13 июня в Петрозаводске троллейбусы будут работать по воскресному графику. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни. Об этом рассказали в администрации города.

Первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21.44 с улицы Кемской и в 21.38 с улицы Хейкконена.

С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 8:30, последние в 21:40, с остановки «Хлебокомбинат» в 8.35 и 22.21 соответственно.

Первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22.14, «ДСК» в 22.06.

С улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 8.36, последние в 21.57, с Товарной станции в 8.16 и 21.45 соответственно.

Ранее сообщалось, стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска вырастет до 30 рублей.

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