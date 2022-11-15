Распродают корпуса бывшего детсада на юге Карелии

Земельные участки в Олонецком районе Карелии желающим предложат под строительство частного жилья.

В середине января 2023 года пройдет электронный аукцион по продаже корпусов бывшего детского сада в поселке Ильинский.



На торги выставят шесть зданий по адресам: улица Первомайская, 6; Заводская улица, 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г.



Аукцион пройдет в 14.30 16 января. Срок приема заявок с 5 декабря до 13.00 9 января. Об этом сообщили в соцсети власти Олонецкого района.



Как нашему изданию пояснил глава районной администрации Вадим Мурый, корпуса детского сада расселили после того, как в поселке построили новое дошкольное учреждение.



С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на сайте или по телефону: 8 905-299-11-69.