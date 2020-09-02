"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске

В столице Карелии культурное пространство "Agriculture_club" приступает к работе после вызванного пандемией карантина.

Об этом сообщается в паблике клуба в соцсети.

"Мы открываемся. Пока еще очень сдержанно и осторожно. Но. Уже можем анонсировать часть мероприятий. Следите за анонсами. И скоро увидимся", - говорится в сообщении организаторов петрозаводского арт-пространства.

Так, пятого сентября в клубе состоится лекция "Мода после пандемии". На мероприятии будет присутствовать ограниченное число гостей. Организаторы обещают рассадить всех на дистанции и обеспечить публику санитайзерами. Для гостей обязательно иметь при себе маски. Те, кто не сможет появиться в клубе, увидят трансляцию в режиме онлайн, обещают авторы проекта.

Ранее сообщалось, что Музыкальный театр Карелии не отказался от большой премьеры, несмотря на вспышку коронавируса.