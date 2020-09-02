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"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске

Новости. Культура
18:40, 02 Сентября 2020
фото: Agriculture_club / ВК
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В столице Карелии культурное пространство "Agriculture_club" приступает к работе после вызванного пандемией карантина.

Об этом сообщается в паблике клуба в соцсети.

"Мы открываемся. Пока еще очень сдержанно и осторожно. Но. Уже можем анонсировать часть мероприятий. Следите за анонсами. И скоро увидимся", - говорится в сообщении организаторов петрозаводского арт-пространства.

Так, пятого сентября в клубе состоится лекция "Мода после пандемии". На мероприятии будет присутствовать ограниченное число гостей. Организаторы обещают рассадить всех на дистанции и обеспечить публику санитайзерами. Для гостей обязательно иметь при себе маски. Те, кто не сможет появиться в клубе, увидят трансляцию в режиме онлайн, обещают авторы проекта.

Ранее сообщалось, что Музыкальный театр Карелии не отказался от большой премьеры, несмотря на вспышку коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-09-02 20:12:57
Что-то новый не пишет. Снова напился, болезный?
Mike
2020-09-02 20:03:36
Смешно! Там культурой и не пахнет, скорее наоборот.
And Gur
2020-09-02 19:39:06
Шах и мат новому.
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