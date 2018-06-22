Расселенный дом в Петрозаводске, который уже дважды тушили, снова подожгли

В Петрозаводске третий раз за двое суток произошел пожар в расселенном доме, который собиралась снести мэрия.

Пожар в расселенном доме №34 по улице Луначарского начался в первом подъезде в четверг в 19.53. Огонь повредил 50 кв.м. помещений. Причиной возгорания стал поджог.

Ранее сообщалось, что накануне в этом же здании дважды происходил пожар.В начале шестого часа вечера загорелся первый подъезд дома. Огонь повредил пол и стены на площади 2 кв.м. Около восьми вечера произошел пожар во втором подъезде. Огнем повреждено уже 40 кв.м.

По информации мэрии, расселенный дом по адресу: ул.Луначарского, д.34 должен быть снесен за счет мэрии карельской столицы.