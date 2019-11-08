Расширен перечень категорий семей, имеющих право на льготы по ипотеке

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Семьи с детьми-инвалидами, рожденными до 31 декабря 2022 года, смогут получить ипотеку по льготной ставке 6%.
Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В случае установления после 31 декабря 2022 года категории "ребенок-инвалид", рожденным не позднее 31 декабря 2022 года детям этих граждан – по 31 декабря 2027 года", — говорится в документе.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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