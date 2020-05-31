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Расскажите детям об опасности энергообъектов

Новости. Общество
13:10, 01 Июня 2020
фото: © "Россети Северо-Запад"
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Карельский филиал "Россети Северо-Запад" напоминает правила безопасности.

Провода и опоры стали неотъемлемой частью современного пейзажа, так что очень часто мы просто не замечаем их.

Поэтому, отправляясь на прогулку, внимательно осмотритесь: любое случайное касание провода может быть смертельно! Вы думаете, что не коснётесь проводов? Но высокое напряжение способно убить, даже если вы находитесь в 8 метрах от провода.

Энергетики большое внимание уделяют безопасности энергообъектов: ограждения, запорные устройства, предупреждающие знаки – всё это говорит о необратимых для человека последствиях при нарушении охранных зон линий электропередачи и подстанций.

Летняя свобода в детском представлении нередко стирает границы между "можно" и "нельзя". А взрослым порой кажется, что беда может случиться с кем угодно, только не с ними, не с их семьями, не с их детьми. Поэтому энергетики обращаются, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Всегда помните, что одна из главных опасностей для детей – игры и отдых возле энергетических объектов. Это и трансформаторные подстанции, и линии электропередачи. Находясь вблизи этих объектов, ребёнок рискует получить серьёзную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Расскажите детям, что энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешён только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

"Энергетики подготовлены, они осознают, как безопасно работать, как минимизировать риски, – подчеркивают специалисты Карельского филиала. – Дети – совсем другое. Убедить их в серьёзной опасности электричества, без которого в современном мире уже никуда не денешься, – тут особый подход надо найти. Детей надо призывать к сознательности. Они сами должны понять, стоит ли жизни минутная популярность".

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал "Подружись с электричеством" electrofriend.mrsksevzap.ru.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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