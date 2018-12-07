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Новости. Криминал
16:33, 07 Декабря 2018
фото: Валерий Поташов

Расследование коррупции в дорожной отрасли Карелии выявило взяточничество на всех уровнях

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Карельские сыщики оценивают причиненный ущерб в десятки миллионов рублей.

В уходящем году в Карелии отмечено снижение числа уголовных дел по фактам коррупции, расследованием которых занимается республиканское управление следственного комитета России. Как сообщил 7 декабря журналистам заместитель руководителя управления Владимир Игнатенков, за девять месяцев таких дел было возбуждено 52, тогда как за аналогичный прошлогодний период – 75. Этот факт Игнатенков объяснил тем, что в нынешнем году карельские следователи стали больше заниматься "системными преступлениями".

В числе наиболее резонансных дел замруководителя карельского Следкома назвал расследование фактов коррупции в дорожной отрасли республики.

"Этой темой мы занимались плотно, и в отделе по расследованию особо важных дел закончены уголовные дела по фактам получения взяток в особо крупном размере руководством казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Карелия» на сумму свыше 17 миллионов рублей. Это дело особо значимо, потому что нам удалось доказать, что действовали не просто мелкие взяточники, а была организована группа, в которую вошли, помимо руководства казенного учреждения, руководители коммерческих структур и иные лица".

По словам Владимира Игнатенкова, когда следователи стали разбираться в истории со взятками в дорожной отрасли и банкротством ГУП РК «Мост», всплыли факты коррупции и на "низовом уровне". Коммерческие структуры подкупали инспекторов на местах, которые принимали дорожные работы. За " приемку работ без проблем" инспекторы получали ежемесячно по 20-25 тысяч рублей. "Суммы, вроде, небольшие, а в итоге набегает полмиллиона рублей",  – заметил Игнатенков.

Кроме того, как заявил замглавы карельского Следкома, во время расследования этих дел обнаружились факты прямого мошенничества со стороны коммерческих структур, когда предъявлялись к оплате невыполненные работы или неоказанные услуги. Причем, суммы ущерба исчисляются десятками миллионов рублей.    

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Комментарии

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Zim
2018-12-07 17:53:05
А не пятая ли следком спица, в этой колеснице?
кир
2018-12-07 17:45:56
Истоки коррупции сидят в простом народе. И ничего нельзя сделать с основным природным инстинктом. Законы уж слишком либеральные. Кроме смерти и боли они ничего не боятся.
Joker
2018-12-07 17:22:22
Хочется пожелать Карельскому СК больших успехов в расследовании этого дела и привлечении к ответственности всех ( невзирая на должности) виновных в развале дорожной отрасли Карелии !!! Ждём "героев" этого громкого дела в суде !!!
goo
2018-12-07 17:18:16
Спрут коррупции опутал всю экономику и все властные структуры.
Гость
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