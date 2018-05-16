Расслоение населения Карелии на бедных и богатых сократилось из-за снижения доходов обеспеченных граждан

Официальная статистика показала сокращение расслоения жителей Карелии по уровню доходов за последние 5 лет.

Об этом свидетельствует "коэффициент Джини" - международный статистический показатель степени расслоения общества по отношению к какому-либо признаку. В Карелии этот коэффициент по отношению к уровню доходов населения в 2013 году составлял 0,367, а в 2017 году сократился до 0,335. В 2015 году статистика зафиксировала небольшой рост коэффициента, но затем он снова пошел на спад, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на государственную службу статистики.

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