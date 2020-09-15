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Рассмотрение апелляции по делу Дмитриева в Верховном суде Карелии отложили

Новости. Криминал
11:09, 16 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Верховном суде республики сегодня не стали рассматривать апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию.

В Верховном суде Карелии сегодня должно было состояться заседание, на котором планировали рассмотреть апелляционные жалобы участников процесса по делу руководителя республиканского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Но заседание отложили. Об этом сообщил адвокат стороны потерпевших Игорь Перов.

Как пояснил Перов "Столице на Онего", заседание перенесено по ходатайству защиты Дмитриева.

Пресс-секретарь Верховного суда Карелии сообщил, что рассмотрение апелляции по делу Дмитриева Карелии отложено до 22 сентября. Ходатайство поступило от Виктора Ануфриева, адвоката Дмитриева. Он заявил, что заболел.

Ранее исследователь сталинских репрессий был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Приговор решили обжаловать все участники резонансного процесса. 

Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного. 

Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы приемной дочери Юрия Дмитриева, заявил, что суд вынес слишком мягкий приговор по тяжкой статье. Кроме того, по мнению Перова, подлежит отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии. Адвокат потребовал отправить дело на новое рассмотрение.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского горсуда.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовала полностью оправдать подсудимого.

Юрий Дмитриев вину не признает.

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Комментарии

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Юнипер
2020-09-16 11:57:58
я чего тут волынку тянуть? И так понятно все с ним
petronik
2020-09-16 11:52:18
Ждут звонка (указаний) сверху.
Гость
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