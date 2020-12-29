Суд по делу владельца фирмы, отвечавшей за содержание дорог в Карелии, вновь отложен

Петрозаводский городской суд перенес назначенное на конец декабря рассмотрения уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект" Игоря Чичина.
Заседание назначено на 15 января.
Карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В деле фигурирует сумма около 12 миллионов рублей.
"Ремстройкомплект" отвечал за содержание автодорог в Карелии.
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