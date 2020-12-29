Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы действия с деньгами, которые попадут под контроль с января
29.12.2020 20:40
Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех человек в Карелии
Сегодня 09:26
"Надежда есть всегда": отряд "ЛизаАлерт" рассказал о поисках пропавшего мальчика в Карелии 1
Сегодня 13:21
Чем запомнился 2020 год
29.12.2020 17:40
Суд в Петрозаводске приговорил лихача Сортланда за смертельное ДТП к реальному лишению свободы 9
29.12.2020 17:27
Парфенчиков объявил о смягчении "антивирусных" запретов в Карелии 1
Сегодня 06:40

Суд по делу владельца фирмы, отвечавшей за содержание дорог в Карелии, вновь отложен

Новости. Общество
15:56, 30 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Петрозаводский городской суд перенес назначенное на конец декабря рассмотрения уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект" Игоря Чичина.

Заседание назначено на 15 января.

Карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В деле фигурирует сумма около 12 миллионов рублей.

"Ремстройкомплект" отвечал за содержание автодорог в Карелии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей"
Сегодня 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
Сегодня 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»