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Расстрелявший кошек живодер привлек внимание полиции в Карелии

Новости. Происшествия
13:02, 11 Мая 2021
фото: Владимир Рыбалко / ВК
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В МВД проводят проверку после обращений жительницы, у которой неизвестный живодер расстрелял из пневматики кошку и кота.

Полицейские проводят проверку по факту стрельбы по кошкам, которую открыл неизвестный живодер. С соответствующей жалобой в правоохранительные органы обратилась женщина, у которой в результате действий злоумышленника серьезно пострадали кот и кошка. Жалоба от потерпевшей поступила в МВД шестого мая. Об этом "Столице на Онего" сообщили в полиции.

В МВД пояснили, что женщина была опрошена. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, а также заняты поиском причастных лиц.

Ранее руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко сообщил, что в селе Заозерье появился живодер, который ведет охоту на кошек. 

Хозяка двух травмированных животных рассказала, что у ее кошки после нападения была раздроблена челюсть, порван язык и выбиты зубы. По ее словам, врачи в процессе операции извлекли пулю. Аналогичные травмы были обнаружены и у кота, который также стал жертвой неизвестного злоумышленника.

Общественник Владимир Рыбалко пояснил, что стрельба живодеров по домашним животным из пневматического оружия неоднократно происходит в Петрозаводске и окрестностях. Рыбалко потребовал привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к этой проблеме.

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Комментарии

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кир
2021-05-11 13:12:57
Работают менты не лучше дворников. Это Россия, сынок, - со вздохом сказал кот.
Гость
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