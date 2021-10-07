Рассыпанный на дороге торф спровоцировал массовое ДТП с грузовиками в Карелии

ДТП с участием трех грузовых автомобилей и микроавтобуса произошло 6 октября на трассе «Кола» в Прионежском районе Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, авария произошла около половины десятого вечера.

Микроавтобус «Форд Транзит» вынесло на встречную полосу из-за рассыпанного на дороге торфа.

На встречной полосе микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего обе машины отбросило обратно на правую полосу движения, по которой в этот момент ехали две фуры.

В ДТП получили травмы водители «Форда» и трое его пассажиров. Также пострадал водитель одного из грузовиков.

По сведениям ГИБДД, все пострадавшие отделались ушибами.

По сообщению МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники.