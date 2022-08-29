Растущий шляпкой вниз гриб найден в Карелии (ВИДЕО)

В лесу обнаружен белый гриб, который рос вниз шляпкой.

В одном из еловых лесов Прионежского района был обнаружен белый гриб, расположенный вниз шляпкой. Видео с находкой опубликовано на youtube-канале «Сказочная Карелия».

«Я вышел в лес проверить грибницы и впервые в своей жизни случайно нашёл белый гриб, который рос шляпкой в землю. Чтобы белые грибы росли в землю — такое за 40 лет сбора грибов не встречал. Это было чудо — молодой гриб белый еловый. Выходит, и света грибам для роста не надо? Если бы это не снял на камеру, никто бы не поверил! Думал, чудес не бывает. Я такого не ожидал найти и увидеть — удивительная находка в лесу», — рассказал автор видео.

Ранее блогер рассказал, как найти в лесу грибное место.