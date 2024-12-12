Алексея Раумо заключили под стражу по решению суда на два месяца

Его обвиняют в посредничестве передачи взятки должностному лицу в мэрии Петрозаводска.

Бывшего замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия» Алексея Раумо, известного в Петрозаводске под фамилией Очеретько, заключили под стражу до 9 февраля 2025 года. Об этом сообщила Прокуратура Карелии.

Решение суда огласил судья Степан Сергеев. Алексея Раумо обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Интересы Раумо в суде защищает адвокат Татьяна Лиминчук.

Напомним, что первого замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия» задержали 11 декабря в гостинице «Питер Инн» сотрудники Следкома и СОБР МВД Карелии.

По предварительной информации Следкома Карелии, Раумо получил от лица, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 1 млн рублей. Он должен был передать эти деньги сотрудникам администрации Петрозаводска за содействие в предоставлении земельного участка коммерческой организации.

Отметим, что Алекси Раумо родился в Петрозаводске, окончил школу № 17. В девяностые годы он покинул Россию и перебрался жить в Финляндию, где сменил имя и фамилию Алексей Очеретько на Алекси Раумо, получил второе гражданство. Позже он вернулся в Россию и стал замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия».