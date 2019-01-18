Разбираемся с особенностью лазерной резки

Лазерная резка металла в настоящее время является достаточно востребованной операцией.

Хотя её стоимость нельзя назвать низкой, результат остаётся достаточно высоким. Что касается преимуществ технологии, они заключаются в высокой скорости процесса, точности изготовления элементов, безотходности процесса, точности углов и кромок, отсутствии деформаций, возможности резки листового металла. Больше информации о лазерной резке металла можно найти на странице https://l-cont.ru/services/lazernyy-raskroy-metalla/.

Мощностные характеристики лазера зависят от толщины заготовки. Данное оборудование может быть твердотельным, газовым или газодинамическим. Главным компонентом технологии выступает кислород.

Качество резки зависит от разных факторов, а именно: толщины и вида металла, мощности лазера и диаметра луча. Только этот тип резки способен обеспечить точный результат, позволяет создавать очень сложные детали. Нередко лазерную резку производят на станочном оборудовании с компьютерным управлением, что позволяет рассчитывать на точность процесса.

Такое оборудование управляется специальными программами. Все данные об изготавливаемой детали фиксируются в памяти станка, поэтому он справляется с поставленными задачами максимально точно. Высокая стоимость лазерной обработки металла заключается в том, что оборудование требует высоких энергозатрат. Она используется при изготовлении достаточно маленьких элементов, а также крупных деталей. Данная технология получила распространение в автомобилестроении, при производстве вентиляционных систем и так далее.

Лазерная резка полностью безопасна для работников. При этом процессе деталь не подвергается нагреву. При помощи лазера осуществляется не только резка металла, но и разные ювелирные операции, такие как гравировка.

Деталь, которая была изготовлена при помощи лазерной резке, будет иметь ровные и точные края, не требующие последующей обработки и шлифования.

Перед тем, как начинать лазерную резку, нужно уесть, что толщина обрабатываемого материала должна быть больше 20 мм. Металл с высоким отражением также не поддается резке.

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