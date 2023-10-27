«Разделяю возмущение горожан», — в мэрии Петрозаводска подвели итог уборки дорог

В администрации города заслушали выступление на планерке представителя подрядчика, убиравшего Петрозаводск.

Как написала на своей странице в соцсети врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова, на сегодняшнюю планерку, 30 октября, в мэрию пригласили руководство Кондопожского ДРСУ, которое занимается содержанием дорог в городе. Минувшие выходные показали, что готовность предприятия к зиме, о которой нам сообщали неделю назад, точно не была стопроцентной.

«Замгендиректора предприятия Александр Утту рассказал, что компания была готова к снегопаду, но не такому обильному — ожидали 10 сантиметров снега, выпало около 30. Из-за такой интенсивности пескосоляная смесь не успевала реагировать, поэтому процент соли пришлось повысить. Часть самосвалов оперативно переоборудовали для подсыпки, поэтому и снег в городе не вывезен, — написала Инна Колыхматова. — Всё это с одной стороны понятно, однако такое качество уборки недопустимо. Полностью разделяю возмущение горожан».

Как сообщила градоначальница, сейчас ДРСУ вывозит снег с проспекта Ленина. К вечеру будет подготовлен график вывоза снега. Также она напомнила о необходимости обязательной уборки остановок.

«Коллеги из комитета ЖКХ подсчитают все нарушения — будем применять к подрядчику штрафные санкции. Досадно, что приходиться прибегать к такому инструменту, чтобы отстаивать интересы горожан», — констатировала глава Петрозаводска.

Инна Колыхматова напомнила, что в среду ожидается еще один снегопад. И выразила надежду, что в этот раз подрядчик будет полностью подготовлен к нему.