Разгоряченный житель Карелии избил рабочего пивной кружкой

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Две компании – местные и приезжие рабочие – устроили драку в баре, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Медвежьегорского района обратились медицинские работники с сообщением об оказании помощи мужчине с телесными повреждениями.
В увеселительном заведении одного из поселков отдыхали две компании. Одну составляли местные жители, другую - рабочие, приехавшие из соседнего региона. Между ними произошел конфликт, и разгоряченный местный житель пивной кружкой два раза ударил по голове приезжего.
Члены компаний не могли пояснить, кто именно нанес удар. Несмотря на это, участковый уполномоченный установил подозреваемого – 40-летнего мужчину. Тот дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
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