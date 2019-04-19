Разгоряченный житель Карелии избил рабочего пивной кружкой

Две компании – местные и приезжие рабочие – устроили драку в баре, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратились медицинские работники с сообщением об оказании помощи мужчине с телесными повреждениями.

В увеселительном заведении одного из поселков отдыхали две компании. Одну составляли местные жители, другую - рабочие, приехавшие из соседнего региона. Между ними произошел конфликт, и разгоряченный местный житель пивной кружкой два раза ударил по голове приезжего.

Члены компаний не могли пояснить, кто именно нанес удар. Несмотря на это, участковый уполномоченный установил подозреваемого – 40-летнего мужчину. Тот дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.