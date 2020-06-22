Разговорчивый водитель автобуса в Петрозаводске получил штраф

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности за пользование телефоном во время движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов в Петрозаводске на постоянной основе проводятся специальные мероприятия, направленные на пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями автобусов.

Накануне еще один водитель автобуса привлечен к административной ответственности за пользование во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Штраф за данное нарушение 1500 рублей.