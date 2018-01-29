АО "Пряжинское" на протяжении последних двух-трех лет после ухода по состоянию здоровья директора Валерий Колоушкина гибнет.

Сам факт обнищания, почти банкротства ЗАО "Пряжинское" - факт неоспоримый и вопиющий. Этот разгул разгильдяйства и безхозяйственности происходит в 50 километрах от Петрозаводска. Не где-то за тридевять земель, а на нашей карельской земле. Ни с того, ни с сего рушится одно из лучших 200 сельхозпредприятий России. Градообразующее ЗАО "Пряжинское" много лет ставили в пример другим хозяйствам. Это единственное звероводческое хозяйство Карелии, которое удержалось в лихие 90-е годы на плаву, много лет подряд награждалось различными дипломами от министерства сельского хозяйства Карелии за селекционную работу по воспроизводству молодняка, а на международных аукционах "Пряжинское" получало медали и кубки за свою продукцию (качественные меха норки, лисы и песца). И вдруг в одночасье стало настолько нерентабельным, что не может из-за долгов за топливо и электроэнергию своевременно выплачивать заработную плату своим работникам.

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