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Новости. Общество
14:02, 29 Января 2018

"Разгул разгильдяйства и безхозяйственности происходит в 50 километрах от Петрозаводска"

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АО "Пряжинское" на протяжении последних двух-трех лет после ухода по состоянию здоровья директора Валерий Колоушкина гибнет.

Сам факт обнищания, почти банкротства ЗАО "Пряжинское" -  факт неоспоримый и вопиющий.  Этот разгул разгильдяйства и безхозяйственности происходит в 50 километрах от Петрозаводска. Не где-то за тридевять земель, а на нашей карельской земле. Ни с того, ни с сего рушится одно из лучших 200 сельхозпредприятий России. Градообразующее ЗАО "Пряжинское" много лет ставили в пример другим хозяйствам. Это единственное звероводческое хозяйство Карелии, которое удержалось в лихие 90-е годы на плаву, много лет подряд награждалось различными дипломами от министерства сельского хозяйства Карелии за селекционную работу по воспроизводству молодняка, а на международных аукционах "Пряжинское" получало  медали и кубки  за свою продукцию  (качественные меха норки, лисы и песца). И вдруг в одночасье стало настолько нерентабельным, что не может из-за долгов за топливо и электроэнергию своевременно выплачивать заработную плату своим работникам.

Подробнее читайте здесь.

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29.01.18 17:20
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2018-01-29 17:18:03
Товарищ Григорьев, Вас нужно понять так -"царь хороший, бояре плохие"?
grigorjev
2018-01-29 14:28:34
Президенту России 11.01.2018: "...Власти Карелии погрязли в преступной политике... Происходит откровенное издевательство над коренными народами - откровенный колониализм!"
Павел
2018-01-29 14:08:19
"Крепкие хозяйственники и профессионалы" скоро доведут Карелию ......
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