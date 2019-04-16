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Новости. Криминал
15:12, 16 Апреля 2019
фото: ТАСС / Антон Тушин

Разъяренный петрозаводчанин пытался разбить чужой автомобиль щеткой для стекол

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Инцидент произошел прямо на проезжей части в районе Октябрьского проспекта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя девушка. Она пояснила, что незнакомый мужчина повредил ее автомобиль.

Участковым уполномоченным полиции был установлен 42-летний подозреваемый. Инцидент произошел в районе Октябрьского проспекта, на проезжей части. По имеющейся версии, мужчина, желая повернуть направо, встал не в свой ряд. Маневр ему не удался, на перекрестке кроме него находились другие участники дорожного движения, в том числе девушка за рулем иномарки.

Гражданин, предварительно взяв с собой щетку для стекол, вышел из автомобиля. Подойдя к водительской двери второго транспортного средства, он с размаху нанес удар щеткой по зеркалу заднего вида. От его действий на крышке зеркала образовались повреждения. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму, превышающую 10 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело.

 

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