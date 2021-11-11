Размер некоторых социальных выплат в Карелии вырастет в 2022 году

Индексация ряда пособий и других социальных выплат на размер инфляции предусмотрена проектом бюджета Карелии на 2022 год.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике республики министр соцзащиты Ольга Соколова.

«Мы, в соответствии с законодательством, планируем на следующий год обеспечить индексацию отдельных, предусмотренных нашими законами, ежемесячных выплат. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, реабилитированным лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с прогнозом инфляции, который указан в проекте федерального бюджета (4%), эта индексация у нас заложена в проект бюджета на 2022 год. Эти же 4% заложены и в размер выплаты, которая будет предусматриваться в соответствии с нашим законом о социальной поддержке граждан, имеющих детей, то есть пособие на ребенка», — пояснила Соколова.