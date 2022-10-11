Размер пенсий опустится ниже 30% от средней зарплаты

Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%.

Как сообщает РБК, это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах. Этот коэффициент все последние годы снижается: в 2017-м он составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%

В предстоящие годы принцип роста средних пенсий неработающих пенсионеров быстрее инфляции будет соблюден, отмечает Счетная палата. Однако этот рост средней пенсии будет отставать от динамики зарплат в экономике.

Тенденция планомерного сокращения соотношения между средним уровнем пенсии неработающих пенсионеров и средней зарплатой говорит о снижении эффективности элементов пенсионного страхования.

«Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», — сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.