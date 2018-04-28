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Новости. Общество
10:01, 28 Апреля 2018

Размеры пенсий в Карелии сравнили с прожиточным минимумом пенсионеров

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Соотношение среднего размера начисленной пенсии в Карелии с прожиточным минимумом пенсионеров сократилось за последние 5 лет.

Это следует из отчета Карелиястата об основных показателях пенсионного обеспечения за 2013-2017 годы, пишут "Вести Карелии". В 2013 году средний размер пенсий в Карелии составлял 12,3 тысячи рублей.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Виталий
2018-04-28 10:58:47
Нищий и бедный народ "сильной" и богатой ресурсами России у просроченных продуктов во дворах магазинов,сити-маркетов, драки устраивает....вчера показали в СМИ....позор правителям,доведших страну до такого маразма...
User
2018-04-28 10:15:36
Соотношение среднего размера начисленной пенсии в Карелии с прожиточным минимумом пенсионеров сократилось за последние 5 лет.

А скоро и вовсе сравняется. "Но вы держитесь... Здоровья вам!"(с)
кир
2018-04-28 10:37:10
User, много яду пускаешь ежедневно. Ты о своей будущей пенсии думай, а не страдай за весь народ.
User
2018-04-28 11:04:04
кир, мою будущую пенсию государство в 2014г. наглым образом своровало и продолжает это делать по сей день! Какой смысл думать о том, чего нет?!
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