Размеры пенсий в Карелии сравнили с прожиточным минимумом пенсионеров

Соотношение среднего размера начисленной пенсии в Карелии с прожиточным минимумом пенсионеров сократилось за последние 5 лет.

Это следует из отчета Карелиястата об основных показателях пенсионного обеспечения за 2013-2017 годы, пишут "Вести Карелии". В 2013 году средний размер пенсий в Карелии составлял 12,3 тысячи рублей.

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