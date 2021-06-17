Реклама
Прислать новость
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
Новое
Сегодня 12:00
В Петрозаводске вновь погас свет 8
17.06.2021 16:13
Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска, есть пострадавший (ФОТО и ВИДЕО)
17.06.2021 18:32

Разметка со стеклошариками появится на 900 км дорог Карелии

Новости. Общество
13:07, 18 Июня 2021
фото: © Минтранс Карелии

Стоимость работ по нанесению новой разметки на дорогах Карелии составит более 25 млн рублей, сообщили Минтрансе Карелии.

На отремонтированное в рамках дорожного нацпроекта асфальтобетонное покрытие наносится хорошо заметная даже в темное время суток разметка.

Более 900 километров региональных автодорог обретут в этом сезоне новую горизонтальную разметку, ее нанесение предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ, которые выполняют сотрудники ООО «Дорлайн», - более 25 млн рублей.

Еще 17 тысяч квадратных метров маркировки предполагается нанести на городские магистрали столицы республики, Петрозаводска. Здесь усилия подрядной организации сосредоточены на пешеходных переходах, особенно - вблизи образовательных учреждений. Также ведутся гарантийные работы по восстановлению изношенных участков разметки, нанесенной в прошлом году.

Дорожная маркировка выполняется с применением современных технологий: полиакриловой краски, холодного пластика, спрей-пластика. На многих участках в маркирующий материал добавляются стеклошарики, делающие ее особенно заметной в темное время суток. Такая методика хорошо зарекомендовала себя на дорогах всего мира: стеклошарики выдерживают любые перепады температур, прочны, хорошо держатся в красящем слое, устойчивы к износу, химически нейтральны.

Как отмечают специалисты, качественная горизонтальная дорожная разметка позволяет упростить водителям управление транспортным средством при движении по автотрассе, особенно в темное время суток, оказывая влияние на снижение уровня аварийности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 12:02
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
Сегодня 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»