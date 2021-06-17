Разметка со стеклошариками появится на 900 км дорог Карелии

Стоимость работ по нанесению новой разметки на дорогах Карелии составит более 25 млн рублей, сообщили Минтрансе Карелии.

На отремонтированное в рамках дорожного нацпроекта асфальтобетонное покрытие наносится хорошо заметная даже в темное время суток разметка.

Более 900 километров региональных автодорог обретут в этом сезоне новую горизонтальную разметку, ее нанесение предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ, которые выполняют сотрудники ООО «Дорлайн», - более 25 млн рублей.

Еще 17 тысяч квадратных метров маркировки предполагается нанести на городские магистрали столицы республики, Петрозаводска. Здесь усилия подрядной организации сосредоточены на пешеходных переходах, особенно - вблизи образовательных учреждений. Также ведутся гарантийные работы по восстановлению изношенных участков разметки, нанесенной в прошлом году.

Дорожная маркировка выполняется с применением современных технологий: полиакриловой краски, холодного пластика, спрей-пластика. На многих участках в маркирующий материал добавляются стеклошарики, делающие ее особенно заметной в темное время суток. Такая методика хорошо зарекомендовала себя на дорогах всего мира: стеклошарики выдерживают любые перепады температур, прочны, хорошо держатся в красящем слое, устойчивы к износу, химически нейтральны.

Как отмечают специалисты, качественная горизонтальная дорожная разметка позволяет упростить водителям управление транспортным средством при движении по автотрассе, особенно в темное время суток, оказывая влияние на снижение уровня аварийности.