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Еще 36 км дорог капитально отремонтировали на севере Карелии

Новости. Общество
14:44, 19 Октября 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Кола"
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Полностью обновлен участок федеральной трассы "Кола" с 725 по 761 км в Сегежском районе.

По сообщению Упрдор "Кола", для улучшения технико-эксплуатационных характеристик дороги III технической категории выполнен значительный объем буровзрывных работ и работ по выторфовыванию. Северные территории Карелии одни из самых заболоченных в республике, поэтому дорожниками устроены новые насыпи с заменой слабых грунтов в основании дороги, возведена новая конструкция дорожной одежды с применением современных геосинтетических материалов высокого качества.

Для проведения работ участок капремонта был разбит на три этапа по 12 км каждый. После завершения дорожных работ 37 новых водопропускных труб обеспечивают отвод воды, а 32 локальных очистных сооружения - защиту прилегающих территорий от загрязненных стоков с дороги.

На отремонтированном участке значительно улучшена видимость, обеспечена безопасность дорожного движения: установлено более 16 км барьерного ограждения, 271 дорожный знак.

Во время ремонта краевые линии дорожной разметки были выполнены в виде профильной разметки, создающей шумовой эффект. При наезде на нее водитель слышит характерный звук, предупреждающий о возможном съезде на обочину. Такая мера направлена на снижение риска ДТП со съездом в кювет.

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