Разобранной на реставрацию Варварьинской церкви из Заонежья нашли третьего подрядчика

На завершение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения в Карелии выделено почти 60 миллионов рублей.

Завершением реставрации Варварьинской церкви из Яндомозера займется компания из Санкт-Петербурга "Анфилада". Она оказалась единственным участником конкурса на проведение ремонтно-реставрационных работ, который провело федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Конкурс признан несостоявшимся, однако с компанией "Анфилада" будет заключен государственный контракт, стоимость которого составит 59,8 миллиона рублей.

Напомним, это уже третий подрядчик, который приступит к реставрации памятника архитектуры федерального значения из Заонежья. В 2015 году по решению министерства культуры России деревянный храм был раскатан на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро в другую заонежскую деревню Типиницы – для обеспечения большей сохранности памятника после завершения реставрационных работ. Однако эти работы были остановлены, а уникальная деревянная церковь XVII века до сих пор находится в Типиницах в разобранном виде. Причем, часть исторического материала оказалась оставлена реставраторами в селе Великая Губа, где они проводили работы в местных мастерских.

О том, в каком состоянии пребывает сейчас Варварьинская церковь федерального значения, читайте в материале "Федеральный памятник превращается в дрова".