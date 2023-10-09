Разозленная жительница Петрозаводска рассекла голову сожителю металлическим турником

Нетрезвая петрозаводчанка во время ссоры ударила сожителя тем, что попалось под руку.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи. Медработники выезжали в район Сулажгорского кирпичного завода к пациенту, которого ударили по голове.
Участковый полиции выяснил, что потерпевший во время распития спиртного поссорился с 45-летней сожительницей. Женщина разозлилась и ударила его по голове тем, что попалось под руку – металлическим турником. Спортивный снаряд давно демонтировали из дверного проема, он хранился в комнате. От удара на голове у мужчины появилась рассеченная рана.
Судебно-медицинская экспертиза установила причинение легкого вреда здоровью.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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