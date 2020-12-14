Разработчики проекта жилого комплекса на берегу Онего обосновали ширину защитной зоны

Строительство нового жилого комплекса в бывшей промышленной зоне Петрозаводска на берегу Онежского озера предусматривает защитную полосу, где запрещена любая застройка.

Об этом сообщил один из разработчиков проекта Дмитрий Ивасько на публичных слушаниях, где обсуждалась концепция застройки.

Строительство планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", над которым в 2011-2013 годах работали лучшие архитекторы Петрозаводска, специалисты из Финляндии и других стран Европы. Проект предусматривает ликвидацию промышленных зон вдоль прибрежной территории Онежского озера от поселка Соломенное до района Сайнаволок.

Обсуждавшаяся на публичных слушаниях концепция предполагает застройку территории бывшего завода ДСК в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской.

Один из главных вопросов, поднимавшихся на публичных слушаниях, какой будет ширина защитной прибрежной зоны, где запрещена любая застройка. В соответствии с Водным кодексом, она составит не менее 20 метров. Расстояние от кромки воды до ближайших жилых домов – не менее 60 метров. Ивасько сослался на опыт Финляндии, чьи специалисты из Агентства регионального развития Йоэнсуу участвовали в разработке проекта "Город у воды". В Йоэнсуу и других финских городах, как и почти по всей Северной Европе, жилая и общественно-деловая застройка максимально приближена к береговой линии рек и озер. В этом заключается их преимущество перед городами Америки и Азии, где океанские приливы вынуждают отодвигать застройку подальше от воды.

Как сообщалось ранее, в центре застройки разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детских садов, благоустроенной прогулочной набережной. По территории комплекса пройдет автодорога – "дублер" Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Подробнее об этом проекте читайте в статье "Город у воды": второй сезон".