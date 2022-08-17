Разрушенная опасная лестница бесит жителей Петрозаводска

В центре столицы Карелии горожане бояться спускаться по разрушенной лестнице.

Разрушенная лестница возмущает жителей Петрозаводска. Она находится на пересечении улицы Правды и набережной Гюллинга. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Спуск к пруду. На пересечении улицы Правды, 1 и набережной Гюллинга. Лестница аварийная, плиты шатаются», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что опасную плитку заменили в благоустроенном три года назад парке в райцентре Карелии.