Разрушенную дождями дорогу в Петрозаводске восстановят до конца июля

Администрация Петрозаводска заключила контракт на восстановление части дороги в районе Сулажгорский Кирпичный Завод, которая пострадала в мае из-за обильных осадков.

На пересечении с Суоярвским шоссе затопило участок главной улицы района, в результате чего были повреждены часть дорожной одежды и трубы.



Как сообщили в администрации Петрозаводска, контракт заключен с ООО «Недра». Подрядчик займётся восстановлением дорожной одежды и трубы, а также укреплением откосов.

Кроме того, компания прочистит трубу, чтобы улучшить ее водопропускную способность.

Работы должны быть выполнены до конца июля.