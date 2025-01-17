В два раза: количество ликвидированных предприятий в Карелии превысило число открытых

По данным аналитиков, смертность бизнеса в регионе связана с оттоком населения и проблемами рынка.

Разница между созданными и ликвидированными коммерческими предприятиями вдвое сократилась в республике в прошлом году. Об этом сообщило издание «Карелия РБК» со ссылкой на аналитику Finexpertiza.

Исследования провели эксперты на основе данных Федеральной налоговой службы о зарегистрированных и прекративших свою деятельность коммерческих организациях всех форм собственности, сведения о которых зарегистрированы в ЕГРЮЛ.

Согласно аналитике, в 2024 году в Карелии число ликвидированных предприятий превысило открытые на 333. При этом созданных фирм было 469, а ликвидированных — 802. Для сравнения — в 2023 году количество ликвидированных организаций превышало количество открытых на 546. Было 620 созданных и 1166 ликвидированных.

По мнению аналитиков, это один из худших показателей в Северо-Западном федеральном округе. В этом республику опережают только Архангельская, Вологодская и Псковская области. На смертность бизнеса влияет отток населения в поисках работы в других регионах, а также нестабильность рынка.