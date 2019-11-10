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Новости. Экономика
08:47, 10 Ноября 2019

Разумно ли использование робота-пылесоса для уборки

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Со временем любой бытовой прибор становится более функциональным и пылесосы здесь не исключение. С каждым новым годом появляется всё больше новых моделей, на совесть выполняющих поставленные задачи.

Irobot официальный сайт предоставляет возможность обзавестись действительно современной и технологичной техникой. Здесь она представлена в широком ассортименте.

Благодаря огромному опыту проведения разработок сложных роботизированных механизмов роботов специального назначения, серьёзной исследовательской базе, наличию профессионалов в сфере робототехники и поиску новых возможностей для создания новых моделей, компания iRobot добилась успеха. Выпускаемая ею продукция сегодня очень популярна на рынке. Все изделия тестируются в заводских условиях, и соответствует европейским стандартам качества.

Пылесос iRobot является производительной техникой нового поколения. Она является полностью автоматической, поэтому способна сохранить время и силы владельца.

Преимущества использования роботов-пылесосов

Перед тем, как приступить к заказу современного робота-пылесоса, покупателю нужно уяснить для себя несколько следующих моментов:

  • Присутствуют ли в доме маленькие дети или домашние животные;
  • Размеры помещения, где будет проходить уборка;
  • Тип покрытий, которые нужно очистить;
  • Требуемые режимы уборки и так далее.

Всё это имеет непосредственное влияние на выбор подходящей модели робота-пылесоса.

У некоторых вариантов имеется встроенная батарея, а другие функционируют от сети, имея в наличии функцию автосмотки шнура. В любом случае данные типы устройств являются автономными. Ведь даже при обслуживании большого по площади помещения, робот всегда найдёт зарядную станцию, после чего снова приступит к уборке.

Стоит отметить прекрасное качество исполнения и сборки iRobot. По стоимости устройство также соответствует ценам «классических» пылесосов для ручной уборки. При этом робот-пылесос может навести порядок тогда, пока человек находится на учёбе или работе. Главное заранее указать время работы. Таким образом, можно и не замечать наличия это прибора в доме.

Высокотехнологичный механизм сегодня доступен как никогда. Не пренебрегайте возможностью избавиться от домашней уборки, переложите её на плечи робота-пылесоса.

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