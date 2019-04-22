Разваливающееся после ремонта отделение почты России в Петрозаводске обещали быстро восстановить

Выявленные повреждения входной зоны отделения почтовой связи на Октябрьском проспекте будут устранены подрядчиком в кратчайшие сроки, сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Карелии.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото, в комментарии к которым написал, что открывшееся после ремонта 31 января 2019 года отделение почты России №31 на Октябрьском проспекте, уже начало разваливаться, хотя ремонт был проведен в рамках 100-летия Карелии, которое еще только будет в 2020 году.



фото читателя "Столицы на Онего"

В ответ на публикацию УФПС Республики Карелия сообщило, что выявленные повреждения входной зоны отделения почтовой связи 185031 (г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, 13) в рамках гарантийных обязательств в кратчайшие сроки будут устранены подрядчиком, проводившим работы по реконструкции отделения.

"В настоящее время в его адрес направлена претензия к качеству проведенных работ. Ситуация находится на контроле руководства карельского филиала Почты России", - сообщили в Управлении почтовой связи.